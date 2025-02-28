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Карбери про «Вашингтон»: «Лучший способ, которым Овечкин может помочь, — это забивать голы. Для него это способ привести команду к победе, помочь выиграть Кубок Стэнли»

— Ови летит к рекорду, «Кэпиталс» — одна из лучших команд сезона. Как удалось найти баланс между командным результатом и гонкой за личным достижением?

Источник: Спортс"

— Об этом можно было бы написать целую книгу — о том, как индивидуальные достижения вписываются в командный вид спорта и как он балансирует на этой грани.

Я недавно читал его цитату, которая, на мой взгляд, очень точная: что-то вроде «чтобы выигрывать игры, надо забивать голы». Возможно, это было сказано вчера, а может, много лет назад, но суть та же.

Я понимаю это так: лучший способ, которым он может помочь команде, — это забивать голы.

Кто-то может расценивать это как эгоистичную цель или личное достижение, но для него это способ привести команду к победе, помочь ей выиграть Кубок Стэнли.

В основе личности Александра Овечкина лежит стремление забивать. Да, это индивидуальная цель, но она направлена на то, чтобы побеждать, — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.