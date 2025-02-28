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Дзюба — Овечкину: «Вся страна болеет за тебя. Скорее побей долгожданный рекорд. Удачи тебе»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

Ранее Александр Овечкин пожелал Дзюбе побить рекорд по голам в России. Нападающий «Акрона» забил 232 гола за карьеру среди российских футболистов. По этому показателю он уступает только Александру Кержакову (233).

«Саня, привет! Спасибо тебе огромное от лица “Акрона” и от меня лично.

Тебе удачи, чтобы «Вашингтон» занял первое место в регулярке и поборолся за Кубок Стэнли.

Ну и, конечно же, вся страна, в том числе и мы, и я, мы все за тебя болеем. Давай уже скорее побей этот долгожданный рекорд. Удачи тебе и без травм", — сказал Артем Дзюба.