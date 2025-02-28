Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малкин о Турнире четырех наций: «Очень качественный хоккей, было интересно. Мне хотелось бы сыграть за сборную России»

В турнире, организованном НХЛ, приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Россия не была приглашена на соревнования. В финале сборная Канады обыграла США (3:2 ОТ).

Источник: Спортс"

— Евгений, как вы провели паузу в чемпионате НХЛ? Смотрели Турнир четырех наций?

— Смотрел, было очень интересно.

— За кого болели?

— Ни за кого. Просто наслаждался игрой. Очень качественный хоккей показали все команды. И в принципе было ожидаемо, что в финал выйдут Канада и Америка. Две очень достойные сборные.

Ну, шведы были рядом, но проиграли канадцам в овертайме. Скоротечный турнир, любая сборная могла выйти в финал. И решающий матч получился очень интересным.

— Вы сами где находились?

— Полетел на отдых в Майами. Провел время с семьей, с друзьями. Пару раз сходили на ужин с Овечкиным. Ничего такого — потренировался, ходил в зал. Но не катался.

Если снова о Турнире четырех наций, то мне хотелось бы сыграть за сборную России. Но эта пауза мне помогла. Немного болело колено. Но я вовремя восстановился, — сказал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.