Малкин о Турнире четырех наций: «Очень качественный хоккей, было интересно. Мне хотелось бы сыграть за сборную России»

— Евгений, как вы провели паузу в чемпионате НХЛ? Смотрели Турнир четырех наций?
— Смотрел, было очень интересно.
— За кого болели?
— Ни за кого. Просто наслаждался игрой. Очень качественный хоккей показали все команды. И в принципе было ожидаемо, что в финал выйдут Канада и Америка. Две очень достойные сборные.
Ну, шведы были рядом, но проиграли канадцам в овертайме. Скоротечный турнир, любая сборная могла выйти в финал. И решающий матч получился очень интересным.
— Вы сами где находились?
— Полетел на отдых в Майами. Провел время с семьей, с друзьями. Пару раз сходили на ужин с Овечкиным. Ничего такого — потренировался, ходил в зал. Но не катался.
Если снова о Турнире четырех наций, то мне хотелось бы сыграть за сборную России. Но эта пауза мне помогла. Немного болело колено. Но я вовремя восстановился, — сказал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.