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«Монреаль» продлил контракт с Эвансом на 4 года. Кэпхит — 2,85 млн долларов

Новое соглашение вступит в силу со следующего сезона. Средняя годовая зарплата 28-летнего форварда составит 2,85 млн долларов, общая сумма сделки — 11,4 млн.
Источник: Спортс"

Эванс мог стать неограниченно свободным агентом 1 июля, из-за чего ходили слухи о его возможном обмене перед дедлайном. Теперь его будущее определено.

«Очень рад, что остаюсь здесь на ближайшие четыре года», — сказал Джейк Эванс.

В этом сезоне Эванс набрал 28 (12+16) очков при полезности «плюс 1» в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ. Всего за «Монреаль» он провел 329 матчей, набрав 120 (39+81) очков.

Кроме того, по данным Sportsnet, форварды «Канадиенс» Кристиан Дворак и Майкл Пеццетта, а также защитник Дэвид Савар могут быть обменяны в ближайшие дни.