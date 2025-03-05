Любушкин забросил 1-ю шайбу за «Даллас» — в матче с «Нью-Джерси». Защитник прервал серию из 154 игр без голов с учетом плей-офф

В целом заброшенная шайба стала для него 6-й в карьере в лиге. В прошлый раз он забил в марте 2023 года, когда еще выступал за «Баффало». После этого Любушкин не забивал на протяжении 154 игр с учетом плей-офф (в регулярках — 147).