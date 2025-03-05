Костомаров о погоне Овечкина за Гретцки: «Он великий. Вижу его гонку через соцсети — осталось столько-то голов, сейчас 11. Всегда ставлю лайк!»

— У вас спрашивали про спортсмена года, и вы говорили: Овечкин. Ему осталось несколько шайб до Гретцки, сейчас пошли результаты…
— Да у него уже 20 лет идут результаты! Он великий. Я больше вижу его гонку через соцсети — осталось столько-то голов, сейчас 11. И всегда ставлю лайк!
Александр — великий спортсмен, причем в масштабах не России, а всего мира. Единицы добиваются обновления рекордов НХЛ, еще и рекорда Уэйна Гретцки. Таких людей в мире единицы.
— Вы знакомы?
— Знакомы, но на уровне «привет — привет». Так, чтобы сидеть в обнимку и общаться, не было. Думаю, все впереди.
Сейчас он постареет, закончит — и мы пообщаемся. Спросил бы у него: «Как ты докатился до жизни такой?» — смеясь сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.