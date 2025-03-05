Овечкин о коллекции клюшек: «Тренер подарил мне клюшку Лемье, и я начал их коллекционировать. У меня есть клюшки с первого сезона Кросби, Макдэвида, Маккиннона»

Последние четыре сезона 39-летний форвард собирает клюшки и шайбы после каждого из своих голов. Он планирует выставить их вместе с остальной частью своей коллекции клюшек, шайб, джерси, коньков и перчаток в музее в Москве.
Овечкин подсчитал, что собрал, «может быть, около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков. У него есть клюшки Гретцки, Марио Лемье, Бретта Халла, Марка Мессье, Яромира Ягра, Сидни Кросби, Коннора Макдэвида, Нэтан Маккиннона и Остона Мэттьюса.
"Просто для истории, для воспоминаний. Очевидно, мои дети любят хоккей, и когда они вырастут, они лучше поймут, кто я, и поделятся этими воспоминаниями со своими друзьями и семьей. Это довольно круто.
У меня есть клюшки с первого сезона Кросби, Макдэвида, Маккиннона, всех этих топ-игроков«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
Клюшка Лемье была первой в коллекции россиянина.
«Один из наших тренеров подарил мне клюшку Марио Лемье, и я подумал: “Ух ты, это довольно круто”. Так я начал их коллекционировать, но тогда я стеснялся попросить», — рассказал хоккеист.