Овечкин попросил у Линдгрена клюшку, которой тот забил в свои ворота. Голкипер «Вашингтона» написал на ней: «Спасибо, что научил забивать голы»

Александр Овечкин коллекционирует клюшки. Ранее он подсчитал, что собрал, «может быть, около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков. Он отметил, что у него есть клюшки «многих вратарей», включая Марка-Андре Флери и Хенрика Лундквиста, которым он забил больше всего голов.
Он планирует выставить их вместе с остальной частью своей коллекции шайб, джерси, коньков и перчаток в музее в Москве.
Линдгрен отметил, что удивился, когда Овечкин попросил его клюшку. Он оставил на ней автограф и надпись: «О, спасибо, что научил меня забивать голы».
«В то время он был травмирован, так что, я думаю, на следующей тренировке или на следующий день он сказал: “Эй, я хочу, чтобы ты подписал эту клюшку для музея”. Я такой: “Ладно. Отлично”, — рассказал вратарь “Кэпиталс” Чарли Линдгрен.
Он также поделился мыслями о том, что его клюшка однажды окажется в музее Овечкина рядом с клюшками таких игроков, как Уэйн Гретцки и Марио Лемье.
«Я с радостью приму это. Это клюшка, о которой я хотел забыть, но она будет висеть там вечно. Мне нужно будет как-нибудь сходить и посмотреть на ее. Будет забавно», — добавил Линдгрен.
Игроки «Вашингтона» назвали вратаря Линдгрена, забившего в свои ворота, лучшим хоккеистом матча с «Тампой»: «Первый гол в НХЛ».