Овечкин попросил у Линдгрена клюшку, которой тот забил в свои ворота. Голкипер «Вашингтона» написал на ней: «Спасибо, что научил забивать голы»

«В то время он был травмирован, так что, я думаю, на следующей тренировке или на следующий день он сказал: “Эй, я хочу, чтобы ты подписал эту клюшку для музея”. Я такой: “Ладно. Отлично”, — рассказал вратарь “Кэпиталс” Чарли Линдгрен.