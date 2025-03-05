Овечкин о том, как получил клюшку Гретцки: «Он сказал: “Подарю, когда выиграешь Кубок Стэнли”. Я выиграл и спросил его: “Где моя клюшка?”

Последние четыре сезона 39-летний форвард собирает клюшки и шайбы после каждого из своих голов. Он планирует выставить их вместе с остальной частью своей коллекции клюшек, шайб, джерси, коньков и перчаток в музее в Москве. Ранее Овечкин подсчитал, что собрал, «может быть, около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков.