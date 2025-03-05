Овечкин о том, как получил клюшку Гретцки: «Он сказал: “Подарю, когда выиграешь Кубок Стэнли”. Я выиграл и спросил его: “Где моя клюшка?”

Последние четыре сезона 39-летний форвард собирает клюшки и шайбы после каждого из своих голов. Он планирует выставить их вместе с остальной частью своей коллекции клюшек, шайб, джерси, коньков и перчаток в музее в Москве. Ранее Овечкин подсчитал, что собрал, «может быть, около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков.
Овечкин сообщил, что попросил у Гретцки клюшку в 2016 году.
«Он сказал: “Хорошо, когда ты выиграешь Кубок Стэнли, я подарю ее тебе.
Так что, я выиграл Кубок и спросил его: «Где моя клюшка?» — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
В итоге Гретцки отправил Овечкину клюшку, которой забил свой 807-й гол. Он подписал ее: «Алексу, люблю наблюдать за тем, как ты играешь».
Напомним, россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.
Александр Овечкин: «Тренер подарил мне клюшку Лемье, и я начал их коллекционировать. У меня есть клюшки с первых сезонов Кросби, Макдэвида, Маккиннона».