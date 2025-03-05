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Ротенберг об Овечкине: «Благодаря Саше мы популяризируем хоккей — по ТВ рассказывают, как он забивает, вся страна следит. Поэтому дети приезжают на матчи СКА, сборной, идут в академию»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Что касается, Овечкина, феноменального явления в нашем хоккее, я думаю, что во многом благодаря Саше мы популяризируем хоккей. Мы включаем телевизор, а там рассказывают, как Овечкин забил гол. Каждый раз вся страна следит.

Это главное, потому что тогда дети идут к нам в хоккейную академию, приезжают на матчи СКА, на матчи сборной«, — сказал главный тренер СКА в интервью телеканалу “Россия 24”.

Роман Ротенберг: «Цель СКА — выручка 2 млрд рублей в этом сезоне, в 2011-м начинали с 53 млн. Благодаря “Зениту” у нас полные трибуны, футбольный клуб приучил болельщиков ходить на матчи».

Овечкин будет жертвовать деньги в фонд борьбы с раком после каждого гола до конца карьеры в НХЛ — суммы, равные общему числу заброшенных шайб.