Зубов о 0:3 с «Металлургом»: «Пять неоправданных удалений сломали игру “Сочи”. Это самоубийство»

— Дисциплина. Пять совершенно неоправданных удалений. Единственный момент, где наш игрок сыграл по ситуации, это при выходе «один в ноль» пошел сбивать игрока. Да, буллит, но это единственный момент, который можно оправдать. Остальные удаления сломали нам игру, такому сопернику, как «Магнитка», давать столько шансов в большинстве — это самоубийство.