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Зубов о 0:3 с «Металлургом»: «Пять неоправданных удалений сломали игру “Сочи”. Это самоубийство»

— Дисциплина. Пять совершенно неоправданных удалений. Единственный момент, где наш игрок сыграл по ситуации, это при выходе «один в ноль» пошел сбивать игрока. Да, буллит, но это единственный момент, который можно оправдать.

Источник: Sports

— Дисциплина. Пять совершенно неоправданных удалений. Единственный момент, где наш игрок сыграл по ситуации, это при выходе «один в ноль» пошел сбивать игрока. Да, буллит, но это единственный момент, который можно оправдать. Остальные удаления сломали нам игру, такому сопернику, как «Магнитка», давать столько шансов в большинстве — это самоубийство.

В третьем периоде попытались обострить, пойти вперед, какие-то моменты создали, но соперник хорошо оборонялся, при этом еще и создавая контратаки. Не хватило нам остроты, пролезть туда на пятак, счет закономерный.

— Три домашних матча в сезоне осталось, есть ли дополнительная мотивация порадовать болельщиков?

— Обязаны. Будем пытаться это до игроков донести. Это очень важно, люди приходят болеть за нас, мы обязаны их радовать и благодарить победами за поддержку, — сказал тренер «Сочи».