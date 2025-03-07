Десятков о 0:3 с «Северсталью»: «Витязь» создал колоссальное количество моментов, но не смог переиграть вратаря соперника"

— Вы заменили вратаря. С чем это связано?
— Кареев получил травму.
— Как сейчас мотивировать команду?
— Словами. Всякими разными. За себя играть, за парней играть. Где-то получается, где-то не очень. Вводим свежие силы.
У нас сейчас все тридцать три несчастья свалились. И травмы вратарей, и травмы игроков, и болезни перед отъездом. Планировали один состав перед тренировкой. На тренировку собрались — минус один. Сюда приехали — еще минус один. Так вот получается.
Взяли молодых. В Сочи прилетят еще трое молодых из ВХЛ, потому что надо как-то перекрываться, страховаться. Латаем дыры как можем, — сказал тренер «Витязя».