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Мичков забросил 20-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом». Он возглавляет гонку снайперов среди новичков НХЛ

Форвард «Филадельфии» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (1:4).

Источник: Спортс"

На счету 20-летнего россиянина стало 46 (20+26) очков в 61 игре в текущем сезоне при полезности «минус 10». В гонке бомбардиров среди новичков Матвей идет на 2-м месте, уступая 3 балла защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону.

При этом он вновь возглавил гонку снайперов среди новичков, обогнав форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини (19 шайб в 51 игре).

Сегодня Матвей (16:53, 1:22 — в большинстве, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и получил малый штраф в первом периоде за атаку вратаря. Большинство канадский клуб реализовал.