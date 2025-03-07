Мичков забросил 20-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом». Он возглавляет гонку снайперов среди новичков НХЛ

На счету 20-летнего россиянина стало 46 (20+26) очков в 61 игре в текущем сезоне при полезности «минус 10». В гонке бомбардиров среди новичков Матвей идет на 2-м месте, уступая 3 балла защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону.
При этом он вновь возглавил гонку снайперов среди новичков, обогнав форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини (19 шайб в 51 игре).
Сегодня Матвей (16:53, 1:22 — в большинстве, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и получил малый штраф в первом периоде за атаку вратаря. Большинство канадский клуб реализовал.