Василевский в 3-й раз в сезоне пропустил 5 шайб за игру, отразив 28 из 33 бросков «Баффало». Победа — 30-я в сезоне

Победа стала для 30-летнего россиянина 30-й в 49 играх в сезоне (92,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,24).
По числу выигранных матчей он уступает только Коннору Хеллибаку из «Виннипега» (36 в 47).
Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:5) и отразил 28 из 33 бросков.
Победа стала для 30-летнего россиянина 30-й в 49 играх в сезоне (92,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,24).
По числу выигранных матчей он уступает только Коннору Хеллибаку из «Виннипега» (36 в 47).