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Епанчинцев про 0:1 от «Лады»: «Хоккейный бог пока не на стороне “Сибири”, через работу будем выходить из ситуации»

— Честно сказать, с нашей стороны была хорошая игра. Разве что была не лучшая игра в большинстве. И реализация. Закон хоккея — в овертайме попадаем в штангу, в следующей атаке получаем гол.

Источник: Спортс"

С нулем тяжело выиграть, хотя было предостаточно возможностей, чтобы забить гол. Психологически ребята переживают этот момент. Но наполнение игры с нашей стороны было хорошим.

— Для команды в разгаре борьба за плей-офф, столько поражений — непозволительно, как выйти из ситуации?

— Хоккейный бог пока не на нашей стороне, через работу будем выходить. Сегодня, честно сказать, придраться не к чему.

Ошибки были конечно, но мы быстро их исправляли, вратарь подчищал. Надеюсь, что опытные ребята исправят ситуацию, — сказал главный тренер «Сибири» Епанчинцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.