Епанчинцев про 0:1 от «Лады»: «Хоккейный бог пока не на стороне “Сибири”, через работу будем выходить из ситуации»

С нулем тяжело выиграть, хотя было предостаточно возможностей, чтобы забить гол. Психологически ребята переживают этот момент. Но наполнение игры с нашей стороны было хорошим.
— Для команды в разгаре борьба за плей-офф, столько поражений — непозволительно, как выйти из ситуации?
— Хоккейный бог пока не на нашей стороне, через работу будем выходить. Сегодня, честно сказать, придраться не к чему.
Ошибки были конечно, но мы быстро их исправляли, вратарь подчищал. Надеюсь, что опытные ребята исправят ситуацию, — сказал главный тренер «Сибири» Епанчинцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.