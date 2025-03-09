Ротенберг о 250-м матче в роли тренера: «Это часть большого пути. Спасибо “Газпрому” и Миллеру за внимание к клубу, моим хоккейным учителям — от отца до Юрзинова»

Все это время мы не отказываемся от атакующей игры, забиваем больше всех в лиге. Для сравнения, за этот отрезок СКА забросил 832 шайбы, наш сегодняшний соперник «Металлург» — 776. На третьем месте ЦСКА — 774, на четвертом «Авангард» — 719, на пятом «Динамо» — 673. Мы знаем, что успех не приходит сам по себе — он рождается в ежедневном труде, в умении преодолевать трудности и верить в себя. Всей командой продолжим работать, чтобы оправдать доверие болельщиков. Благодарю каждого, кто приходит на «СКА-Арену» поддержать нас, приезжает на гостевые матчи, болеет за команду дома. Спасибо всем, кого могу назвать своим хоккейным учителем: от отца, который привел меня в спорт, до Владимира Владимировича Юрзинова, регулярно помогающего советами; благодарю и других наших легенд, у которых можно учиться каждый день.