Ванечек — 3-й вратарь в истории «Флориды» с шатаутом в первом матче за клуб. Он отразил 21 бросок в игре с «Баффало»

До него с матча на ноль в команде начинали два вратаря — Жозе Теодор в 2011 году и Крис Дриджер в 2019-м.
Сухой матч стал для 29-летнего Ванечека первым в сезоне и 10-м за карьеру в лиге (в 182 играх).
Чешский голкипер, перешедший в команду из «Сан-Хосе», отразил 21 бросок в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:0).
До него с матча на ноль в команде начинали два вратаря — Жозе Теодор в 2011 году и Крис Дриджер в 2019-м.
Сухой матч стал для 29-летнего Ванечека первым в сезоне и 10-м за карьеру в лиге (в 182 играх).