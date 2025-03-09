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Ванечек — 3-й вратарь в истории «Флориды» с шатаутом в первом матче за клуб. Он отразил 21 бросок в игре с «Баффало»

Чешский голкипер, перешедший в команду из «Сан-Хосе», отразил 21 бросок в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:0).

До него с матча на ноль в команде начинали два вратаря — Жозе Теодор в 2011 году и Крис Дриджер в 2019-м.

Сухой матч стал для 29-летнего Ванечека первым в сезоне и 10-м за карьеру в лиге (в 182 играх).