Малкин забил 13-й гол в сезоне — «Миннесоте». Форвард «Питтсбурга» прервал серию из 4 матчей без очков, у него 42 балла в 56 играх

Малкин прервал серию из четырех матчей без результативных баллов.
Всего в активе Евгения 42 (13+29) очка в 56 матчах при показателе полезности «минус 24» и 32 минутах штрафа. Его подробная статистика — здесь.
38-летний российский нападающий «Питтсбурга» на 36-й минуте открыл счет в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».
Малкин прервал серию из четырех матчей без результативных баллов.
Всего в активе Евгения 42 (13+29) очка в 56 матчах при показателе полезности «минус 24» и 32 минутах штрафа. Его подробная статистика — здесь.