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Марченко прервал серию из 3 игр без очков — 0+1 с «Рейнджерс». У него 61 балл и «+33» в 60 матчах

Форвард «Коламбуса» ассистировал Адаму Фантилли в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (7:3).

На счету 24-летнего форварда 61 (24+37) очков в 60 играх при полезности «+33» (4-й показатель в лиге).

Сегодня Марченко (14:25, 0:41 — в большинстве, 0:21 — в меньшинстве, «+1») 2 раза бросил в створ и 1 раз в штангу.