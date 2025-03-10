Станковен забил «Виннипегу» в дебютном матче за «Каролину», Янковски — сделал дубль. Форварды стали 3-й и 1-й звездами встречи

22-летний форвард «Харрикейнс», перешедший из «Далласа» в сделке с участием Микко Рантанена, стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (4:2) и был признан третьей звездой.