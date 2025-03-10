Овечкин делит с Рантаненом лидерство по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ — по 8. За карьеру у Александра их 65 — обновляет рекорд лиги

Гол стал для 39-летнего россиянина 33-м в 48 матчах в сезоне. В пустые ворота он забросил 8 шайб — лучший результат в лиге наряду с Микко Рантаненом («Колорадо», «Каролина», «Даллас»), сегодня отличившимся в матче с «Ванкувером».