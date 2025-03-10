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Овечкин делит с Рантаненом лидерство по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ — по 8. За карьеру у Александра их 65 — обновляет рекорд лиги

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Сиэтлом» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Источник: Спортс"

Гол стал для 39-летнего россиянина 33-м в 48 матчах в сезоне. В пустые ворота он забросил 8 шайб — лучший результат в лиге наряду с Микко Рантаненом («Колорадо», «Каролина», «Даллас»), сегодня отличившимся в матче с «Ванкувером».

За карьеру в лиге Овечкин забросил 65 шайб в пустые ворота в рамках регулярок. Он продолжает обновлять свой рекорд лиги по данному показателю. На втором месте идет Уэйн Гретцки (56).

Личный рекорд Александра по числу голов в пустые ворота за сезон — 9 (2021/22). Это одновременно и рекорд НХЛ, который он делит с Павлом Буре (9 голов в пустые в сезоне-1999/00, «Флорида»).

Овечкин забил 886-й гол в НХЛ — в пустые ворота «Сиэтлу». До Гретцки — 8 шайб.