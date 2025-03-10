Проспект «Чикаго» Лардис забросил 70 шайб в 61 игре в OHL. За последние 35 лет такой отметки в лиге достигли еще только Таварес и Линдрос

За последние 35 лет — третьим. В сезоне-2006/07 Джон Таварес забросил 72 шайбы в 67 играх (рекорд лиги для игроков до 18 лет), в сезоне-1990/91 у Эрика Линдроса была 71 шайба в 57 играх.