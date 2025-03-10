Фетисов рассказал, когда может пройти хоккейный матч на Северном полюсе

«Стараемся найти формат проведения этой игры, это все-таки недешевое удовольствие. В этом есть смысл, особенно в связи с теми политическими изменениями, происходящими на мировой площадке, — сказал Фетисов. — Мне кажется, игра на Северном полюсе многое что может символизировать. Это тот самый континент, важный для обеспечения жизни на планете, который стремительно тает вопреки всем прогнозам. Надеемся, что это [проведение матча] обязательно произойдет если не в этом году, так в следующем. В каком формате, мы можем определить во время подготовки. Было бы прикольно, интересно, много символизма».