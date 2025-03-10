Фетисов рассказал, когда может пройти хоккейный матч на Северном полюсе

КАЗАНЬ, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный матч на Северном полюсе, который должен привлечь к проблеме таяния льда, может пройти как в этом, так и в следующем году. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.
В июне 2024 года Фетисов рассказал ТАСС, что хотел бы сыграть в хоккей на Северном полюсе, чтобы привлечь внимание к проблеме таяния льда в этом регионе.
«Стараемся найти формат проведения этой игры, это все-таки недешевое удовольствие. В этом есть смысл, особенно в связи с теми политическими изменениями, происходящими на мировой площадке, — сказал Фетисов. — Мне кажется, игра на Северном полюсе многое что может символизировать. Это тот самый континент, важный для обеспечения жизни на планете, который стремительно тает вопреки всем прогнозам. Надеемся, что это [проведение матча] обязательно произойдет если не в этом году, так в следующем. В каком формате, мы можем определить во время подготовки. Было бы прикольно, интересно, много символизма».
«Мы проговариваем, ищем варианты. Это может быть и игра на ледоколе, и возможность добраться туда и сыграть непосредственно на льду. Единственное, есть ситуация, связанная с окном, которое открывается в апреле, когда туда можно попасть по погодным условиям. Нужно рассчитывать и на это, при возможности пригласить известных людей и организовать весь процесс», — добавил он.