Каменский об Овечкине и Кросби: «Сравнивать их нельзя — это два величайших игрока, у которых можно учиться. Оба так долго играют на высочайшем уровне и приносят огромную пользу»

Александр вообще войдет в историю, и наша страна им будет гордиться. А сравнивать их нельзя — это два величайших игрока, у которых можно учиться. Оба играют на высочайшем уровне такое долгое время и приносят огромную пользу", — сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.