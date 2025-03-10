Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Губерниев: «Люди, сравнивающие достижение Дзюбы с погоней Овечкина за Гретцки, ничего не понимают в спорте»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

"Рекорд назревал. Дзюба шел к тому, чтобы превзойти достижение Кержакова, поэтому Артема можно только поздравить — результат выдающийся.

Люди, сравнивающие достижение Дзюбы с погоней Овечкина за рекордом Гретцки, ничего не понимают ни в спорте, ни в жизни.

Дзюба — выдающийся футболист России. Великие игроки — это Лев Яшин, Диего Марадона, Лионель Месси, Франц Беккенбауэр. При всем моем глубочайшем уважении, Дзюба в этот список не входит.

Я ему симпатизирую и рад, что он побил рекорд Кержакова. Думаю, что сам Александр этому тоже рад", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Черданцев о рекорде Дзюбы: «Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд, даже не знаю, что круче. Для меня достижение Дзюбы — это очень круто, 234 банки положить».

Дзюба — лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах.

Дзюба — великий. Вот пять аргументов.