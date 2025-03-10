Фетисов про рекорд Дзюбы и погоню Овечкина за Гретцки: «У Саши другая величина. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, рекорд Артема когда-нибудь побьют»

Не хочу никого обидеть, но мне кажется, рекорд Дзюбы когда-нибудь побьют. А в случае с Овечкиным должно случиться чудо, чтобы кто-то перебил такое достижение. Он подбирается к тому, что казалось незыблемым еще совсем недавно", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.