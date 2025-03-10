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Фетисов про рекорд Дзюбы и погоню Овечкина за Гретцки: «У Саши другая величина. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, рекорд Артема когда-нибудь побьют»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

"Любой личный рекорд — большое достижение спортсмена. Артема надо поздравить с тем, что стал самым забивным игроком в нашей истории, но у Саши другая величина.

Не хочу никого обидеть, но мне кажется, рекорд Дзюбы когда-нибудь побьют. А в случае с Овечкиным должно случиться чудо, чтобы кто-то перебил такое достижение. Он подбирается к тому, что казалось незыблемым еще совсем недавно", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.