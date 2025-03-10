Голышев об Овечкине: «Он очень здоровый, просто машина. Его космический бросок невозможно повторить»

— Вы где пересекались с Овечкиным? Есть личные воспоминания?
— Недавно на «Матче года» в Москве, а еще как-то в сборной.
— Как это было в сборной России?
— Дожидался его. И когда прилетел Овечкин с другими энхаэловцами, то нас отправили домой. Это было перед одним из чемпионатов мира.
Ну, а на «Матче года» особенно с Овечкиным не болтали. Просто невозможно с ним поговорить. Его столько народу отвлекает, все хотят с ним побеседовать.
Следим за его погоней за рекордом. Видели, что Саша забил «Сиэтлу». Надеемся, что Овечкин побьет рекорд уже в этом сезоне.
— В чем секрет Ови?
— Во-первых, он очень здоровый. Просто машина. Во-вторых, его бросок, который невозможно повторить.
Даже когда мы вышли играть против них на «Матче года» — Овечкин зашел в зону и как дал по шайбе! Она сразу в сетку вошла. Все в шоке сидели. Это какой-то космический бросок, — сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.