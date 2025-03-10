Голышев об Овечкине: «Он очень здоровый, просто машина. Его космический бросок невозможно повторить»

Даже когда мы вышли играть против них на «Матче года» — Овечкин зашел в зону и как дал по шайбе! Она сразу в сетку вошла. Все в шоке сидели. Это какой-то космический бросок, — сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.