Александр Кожевников: «Овечкин сейчас в бомбической форме. Красавец. Не смотрите на его возраст в паспорте, для нормальных людей он всегда юный игрок»

В плей-офф НХЛ, конечно, все может быть. Но похоже на то, что в «Вашингтоне» серьезно настроены повторить свой успех семилетней давности (в 2018 году команда выиграла Кубок Стэнли — прим. Спортс"). И основания для этого есть — это хорошая команда, и к тому же они подобрали нужных игроков в защиту.