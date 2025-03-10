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Александр Кожевников: «Овечкин сейчас в бомбической форме. Красавец. Не смотрите на его возраст в паспорте, для нормальных людей он всегда юный игрок»

39-летний нападающий «Вашингтона» набрал 50 (33+17) очков в 48 играх сезона.

Источник: Спортс"

"Александр Овечкин сейчас находится просто в бомбической форме. Он красавец. И не смотрите на его возраст в паспорте, для нормальных людей он всегда юный игрок. Потому что у человека есть все необходимые качества — и стремление к цели, и светлая голова, и понимание хоккея.

Он играет на команду, а команда ему доверяет и играет на него.

В плей-офф НХЛ, конечно, все может быть. Но похоже на то, что в «Вашингтоне» серьезно настроены повторить свой успех семилетней давности (в 2018 году команда выиграла Кубок Стэнли — прим. Спортс"). И основания для этого есть — это хорошая команда, и к тому же они подобрали нужных игроков в защиту.

Цель завоевать Кубок Стэнли у них есть, но как она будет воплощена, мне сейчас сказать сложно. В НХЛ бывает много разных историй", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.