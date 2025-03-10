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Каменский об Овечкине: «Хоккей — это и драки, и провокации. Когда будешь беречься, результата не будет. Ничего страшного, если он подерется, он может за себя постоять»

В ночь на понедельник «Вашингтон» и «Сиэтл» устроили массовую драку. Судьи удалили по 5 игроков и дали 42 минуты штрафа. Овечкин в этот момент не находился на площадке.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

"Это командная игра, и я думаю, ничего страшного не будет, если он подерется. Если не будет прецедента, он, конечно, не будет драться. А так он может за себя постоять, уже это доказывал — это нормальное явление.

Его гонке за Уэйном Гретцки это не повредит. Хоккей — это и драки, и провокации, когда ты будешь беречься, то и результата не будет. В игре ты отдаешься ради себя и команды на 100%.

Когда я играл, там были специальные люди, которые драками занимались. А если пятерка дралась на пятерку, то тут в сторону же не уйдешь, ты же находишься в команде ", — сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

«Вашингтон» и «Сиэтл» устроили массовую драку. Судьи удалили по 5 игроков и дали 42 минуты штрафа, скамейки штрафников заполнились.