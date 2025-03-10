Депутат Журова: «Рекорд Дзюбы для некоторых будет значимее достижения Овечкина. Футбол — более популярный вид спорта, чем хоккей»

"Вы знаете, для некоторых людей рекорд Дзюбы будет значимее рекорда Овечкина. Как минимум по той причине, что футбол является более популярным видом спорта, чем хоккей. Кроме этого мы почему-то привыкли немного недооценивать наши внутренние первенства.