Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «Идет не в ущерб цели “Вашингтона” — команда настроена, чтобы Александр побил рекорд, и попробовать выиграть Кубок Стэнли»

Для Саши в его возрасте самое главное — получать радость от игры и быть готовым к этому физически и психологически. Все это у него есть, и Саша сейчас кайфует от того, что происходит. Гол, который он забил, — это гол прирожденного бомбардира. С разворота, из центральной зоны, на вытянутых руках. Но и элемент везения тоже присутствовал. Но везет ведь сильнейшим. Все по классике.