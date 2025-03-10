Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «Идет не в ущерб цели “Вашингтона” — команда настроена, чтобы Александр побил рекорд, и попробовать выиграть Кубок Стэнли»

39-летний капитан «Кэпиталс» поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2) на 59-й минуте.
Источник: Спортс"

Овечкин — второй снайпер в истории лиги (886 голов). Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

"Саша сейчас находится в хорошей синергии с партнерами по команде. Я читаю комментарии пацанов, которые играют с ним, все они счастливы и рады за него.

И команда настроена не только на то, чтобы Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, но и на то, чтобы попробовать выиграть Кубок Стэнли. И все происходит не в ущерб основной цели команды, а по хорошему сценарию.

Для Саши в его возрасте самое главное — получать радость от игры и быть готовым к этому физически и психологически. Все это у него есть, и Саша сейчас кайфует от того, что происходит. Гол, который он забил, — это гол прирожденного бомбардира. С разворота, из центральной зоны, на вытянутых руках. Но и элемент везения тоже присутствовал. Но везет ведь сильнейшим. Все по классике.

Самое главное — то, что его поддерживает и команда, и болельщики «Вашингтона». И мы все в России болеем за него", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.