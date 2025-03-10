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Щитов об Овечкине: «Только кажется, что забить в пустые ворота просто, это не каждому дается. Гол есть гол»

39-летний капитан «Кэпиталс» поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2) на 59-й минуте.
Источник: Спортс"

Овечкин — второй снайпер в истории лиги (886 голов). Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

"Александр уверенно идет к своему побитию рекорда Гретцки, и мы его все ждем.

Пустые ворота или не пустые, в игре нужно приложить колоссальные усилия, дотерпеть, чтобы забить в пустые ворота.

Это так кажется, что просто забить, потому что на льду соперников больше, чем в твоей команде, и это не каждому дается.

Поэтому снятие вратаря в игре не гарантирует, что кто-то возьмет и забьет гол. Это статистика: гол есть гол", — сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Овечкин делит с Рантаненом лидерство по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ — по 8. За карьеру у Александра их 65 — обновляет рекорд лиги.