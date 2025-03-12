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Светлов об Овечкине: «Голы в пустые ворота — полноценные. Нужно заставить соперника заменить вратаря — победным счетом, на это работает вся команда и капитан»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Как один из лучших снайперов советского хоккея 80-х годов следите за погоней Овечкин — Гретцки?

— За этой гонкой следит весь мир. А лично я слежу и как бывший форвард, и как одноклубник — динамовец. Хотя еще большее внимание — регулярному чемпионату КХЛ.

— Давайте сегодня обсудим НХЛ. Некоторые скептики опять ворчат, что 886-й гол капитана «Вашингтона» получился не полностью полноценным — в пустые ворота…

— О таких голах мы уже много раз говорили. Голы в пустые ворота — абсолютно полноценные, они приносят команде те же два очка, что и обыкновенные.

Более того, еще нужно заставить соперника заменить вратаря — победным счетом, на который работает вся команда и лично ее капитан. Кстати, 886-й гол получился, наверное, одним из самых сложных для Александра в этой категории.

Забит через две зоны, в борьбе с двумя защитниками, из сложного положения, в котором сориентируется отнюдь не каждый. Трудовой гол! — сказал олимпийский чемпион и участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов.

Овечкин делит с Рантаненом лидерство по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ — по 8. За карьеру у Александра их 65 — обновляет рекорд лиги.