Андрей Свечников об Овечкине: «Поскорее бы переписал рекорд Гретцки. Такое бывает раз в несколько поколений и должно транслироваться по всему миру — в США, Европе, России, Азии, Африке»

"Я не вратарь, так что мне проще воспринимать рекорд Ови. Он может и забить в матче с нами, и рекорд побить, но мы же одновременно можем в этом матче выиграть. Я только за, чтобы Саша поскорее обогнал Гретцки и переписал рекорд на себя. Буду очень рад за него.