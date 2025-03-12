Андрей Свечников об Овечкине: «Поскорее бы переписал рекорд Гретцки. Такое бывает раз в несколько поколений и должно транслироваться по всему миру — в США, Европе, России, Азии, Африке»

"Я не вратарь, так что мне проще воспринимать рекорд Ови. Он может и забить в матче с нами, и рекорд побить, но мы же одновременно можем в этом матче выиграть. Я только за, чтобы Саша поскорее обогнал Гретцки и переписал рекорд на себя. Буду очень рад за него.
Мне кажется, этот рекорд будет интересен всему миру, в том числе тем, кто даже не следит за хоккеем. Всем будет интересно наблюдать за матчем, в котором случится рекорд.
Такое бывает раз в несколько поколений, и такое сто процентов должно везде транслироваться — в США, в Европе, в России, в Азии, в Африке… Везде.
Лайфхака [в голах в пустые ворота] никакого нет, просто должно быть чувство, чтобы шайбу в нужное время в нужном месте отловить.
Мы же знаем, что команда соперников оставила ворота пустыми, и это хороший шанс забить и гарантированно выиграть матч. Нужно лишь вовремя отобрать шайбу«, — сказал форвард “Каролины” Андрей Свечников.