Леонтьев о 4:3 с «Динамо»: «Нефтехимик» был уверен, что даст бой. Борьба за плей-офф в самом разгаре, нужно сражаться в каждой игре"

Нам нужно сражаться в каждой игре, которых осталось не так много. Борьба за плей-офф в самом разгаре. Еще раз отмечу болельщиков, которые сегодня пришли и поддерживали нас. Было приятно видеть такие трибуны, — сказал Леонтьев.