Кучеров пропустил 3-й период матча с «Каролиной» из-за травмы. У него 0 бросков в створ, 2 потери и «минус 2» за 15:17

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер не сообщил каких-либо подробностей после игры. По данным журналистки Гэбби Ширли, в день игры Кучеров не очень хорошо себя чувствовал, но остается неясным, связано ли это с досрочным завершением матча.