Протас о передаче Овечкина при пустых воротах «Анахайма»: «Он радовался за меня, может, даже сильнее, чем когда сам забивал. Это многое говорит о нем как о лидере»

Третью шайбу он забил после передачи Александра Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Дакс». Россиянин также выступил ассистентом при первом голе Протаса.
"Мы знаем его в первую очередь как бескорыстного игрока. Он так радовался за меня, может быть, даже сильнее, чем когда сам забивал голы.
Это многое говорит о нем как о товарище по команде, как о лидере, как о капитане, и именно поэтому мы побеждаем. Мы рады друг за друга и боремся друг за друга«, — сказал нападающий “Вашингтона” Алексей Протас.
Капитан «Вашингтона» Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Овечкин отдал пас на Протаса при пустых воротах «Анахайма». Алексей сделал 1-й хет-трик в НХЛ.