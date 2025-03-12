Журналист Кокен об Овечкине: «Гудас рассказал, как шайба попала ему под наплечник после броска Ови. Его рука была черно-синей. Он сказал, что усвоил ценный урок о том, как не блокировать его броски»

«Я спросил Радко, бывшего игрока “Кэпиталс”, готов ли он выйти против своего старого друга Александра Овечкина. Он ответил: “Конечно”.
Я спросил: «Ты собираешься попытаться провести мощный силовой против него?» Он сказал: «Я бы с удовольствием». Он добавил: «Проблема в том, что, во-первых, его трудно как следует подловить, и, во-вторых, когда это удается, ты обычно чувствуешь то же, что и Ови».
[Гудас] также рассказал мне о броске Овечкина, после которого шайба попала ему под правый наплечник. Он сказал, что осмотрел это место после игры: «О, это синяк».
Он проснулся на следующее утро, ребята — вся рука была черно-синей. Он сказал, что усвоил ценный урок о том, как не блокировать броски Алекса Овечкина", — рассказал журналист Monumental Sports Network Эл Кокен во время игры.
Овечкин не стал бросать по пустым воротам — отдал Протасу на первый хет-трик в карьере.