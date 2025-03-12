Журналист Кокен об Овечкине: «Гудас рассказал, как шайба попала ему под наплечник после броска Ови. Его рука была черно-синей. Он сказал, что усвоил ценный урок о том, как не блокировать его броски»

Я спросил: «Ты собираешься попытаться провести мощный силовой против него?» Он сказал: «Я бы с удовольствием». Он добавил: «Проблема в том, что, во-первых, его трудно как следует подловить, и, во-вторых, когда это удается, ты обычно чувствуешь то же, что и Ови».