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Журналист Кокен об Овечкине: «Гудас рассказал, как шайба попала ему под наплечник после броска Ови. Его рука была черно-синей. Он сказал, что усвоил ценный урок о том, как не блокировать его броски»

Сегодня «Вашингтон» победил «Анахайм» со счетом 7:4. Перед матчем защитник рассказал Кокену о синяке, который получил после броска Александра Овечкина.
Источник: Спортс"

«Я спросил Радко, бывшего игрока “Кэпиталс”, готов ли он выйти против своего старого друга Александра Овечкина. Он ответил: “Конечно”.

Я спросил: «Ты собираешься попытаться провести мощный силовой против него?» Он сказал: «Я бы с удовольствием». Он добавил: «Проблема в том, что, во-первых, его трудно как следует подловить, и, во-вторых, когда это удается, ты обычно чувствуешь то же, что и Ови».

[Гудас] также рассказал мне о броске Овечкина, после которого шайба попала ему под правый наплечник. Он сказал, что осмотрел это место после игры: «О, это синяк».

Он проснулся на следующее утро, ребята — вся рука была черно-синей. Он сказал, что усвоил ценный урок о том, как не блокировать броски Алекса Овечкина", — рассказал журналист Monumental Sports Network Эл Кокен во время игры.

Овечкин не стал бросать по пустым воротам — отдал Протасу на первый хет-трик в карьере.