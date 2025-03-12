Фетисов про хет-трик Протаса после паса Овечкина: «Саша все делает правильно. У него цель не только забить больше всех, но и выиграть главный трофей в этом году»

— Да. Мы видели кучу всяких комментариев, что у Овечкина нет шансов побить рекорд Гретцки, но это говорили те, кто не понимают, что на самом деле происходит в НХЛ. В командах есть устои, традиции, нюансы, которые делают команду командой.