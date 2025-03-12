Фетисов про хет-трик Протаса после паса Овечкина: «Саша все делает правильно. У него цель не только забить больше всех, но и выиграть главный трофей в этом году»

— Красиво, что Протас сделал хет-трик с паса Овечкина. Такие вещи скрепляют команду больше, чем что бы то ни было. Саша все делает правильно, болельщики и партнеры по команде поддерживают.
У Овечкина цель не только забить больше всех, но и выиграть в этом году главный трофей. Команда живет не только будущим рекордом Саши, но и хорошим завершением сезона.
— Будет красиво и рекорд поставить в этом сезоне, и Кубок Стэнли взять…
— Да. Мы видели кучу всяких комментариев, что у Овечкина нет шансов побить рекорд Гретцки, но это говорили те, кто не понимают, что на самом деле происходит в НХЛ. В командах есть устои, традиции, нюансы, которые делают команду командой.
Мне кажется, все очень интересно закручивается сейчас в «Вашингтоне», — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Овечкин не стал бросать по пустым воротам — отдал Протасу на хет-трик.