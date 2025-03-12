Ротенберг о том, попытается ли СКА перехватить Овечкина у «Динамо»: «Это ваш друг Рабинер заявил? Из той же синагоги. Он сам решит, как видит свое будущее, лучше не загадывать»

Я уверен, что Саша всегда будет делать все возможное, чтобы побеждать и забивать как можно больше шайб. И я хочу сказать то, что делает Саша Овечкин на сегодняшний день, с точки зрения популяризации хоккея: каждый день мы включаем телевизор, видим голы Саши, наши дети видят голы Саши. Все детишки в России сейчас, можно сказать, благодаря Саше, идут в хоккей.