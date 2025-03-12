Гендиректор «Динамо» о передаче Овечкина на Протаса при пустых воротах: «Вопрос об эгоизме Александра отпал со всех сторон. Все увидели, что он командный игрок»

"Дай бог Александру сил и здоровья, чтобы он как можно дольше радовал нас своей игрой. Сегодня в его исполнении получилась шикарная игра.
А результативная передача на Протаса, когда тот забивал в пустые ворота свой третий гол в матче, лишний раз доказала, что вопрос о каком-то эгоизме Александра отпал со всех сторон.
Все увидели, что он в первую очередь командный игрок«, — сказал генеральный директор московского “Динамо” Сергей Сушко.
Овечкин не стал бросать по пустым воротам — отдал Протасу на хет-трик.