Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор «Динамо» о передаче Овечкина на Протаса при пустых воротах: «Вопрос об эгоизме Александра отпал со всех сторон. Все увидели, что он командный игрок»

Капитан «Вашингтона» сделал 3 передачи в игре против «Дакс» (7:4). Нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас сделал хет-трик в этом матче. Третью шайбу он забил после передачи Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Анахайма».

Источник: Спортс"

"Дай бог Александру сил и здоровья, чтобы он как можно дольше радовал нас своей игрой. Сегодня в его исполнении получилась шикарная игра.

А результативная передача на Протаса, когда тот забивал в пустые ворота свой третий гол в матче, лишний раз доказала, что вопрос о каком-то эгоизме Александра отпал со всех сторон.

Все увидели, что он в первую очередь командный игрок«, — сказал генеральный директор московского “Динамо” Сергей Сушко.

Овечкин не стал бросать по пустым воротам — отдал Протасу на хет-трик.