Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Селянне о погоне Овечкина за Гретцки: «Он может забить 9 голов за неделю. Я горжусь Ови, он всегда нравился мне как игрок и как человек»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.
Источник: Спортс"

"Произойдет то, что многие люди считали невозможным. Люди понятия не имеют, о каком рекорде мы сейчас говорим. Даже я сам, я очень взволнован.

Вы видите ажиотаж, все вокруг команды и лиги не могут дождаться момента, когда это произойдет, потому что это действительно что-то особенное.

Я очень рад за него. Он всегда нравился мне как игрок и как человек. Он очень энергичный, радостный. Я всегда говорю о его страсти, о том, что мне нравятся парни, которые сильно радуются, когда забивают голы. Каждый гол для него особенный.

В то же время, когда он на скамейке запасных и кто-то из его товарищей по команде забивает, он радуется за других игроков. Вот почему товарищи так уважают его — потому что он хочет, чтобы все остальные тоже добились успеха.

Я горжусь Ови и тем, что он сделал. Это хорошо для игры, для всех. Когда он набирает обороты, он может забить 9 голов за одну неделю. Он способен на это.

Это так забавно, потому что Гретцки всегда говорил, что рекорды должны быть побиты, но многие люди в это не верят. А теперь он собирается побить рекорд. Люди даже не догадываются, насколько это сложно. Это просто невероятно", — сказал обладатель Кубка Стэнли Теему Селянне.