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Кросби установил рекорд НХЛ, забив 2+ гола против 31 команды. Овечкин делал это против 30 команд

Нападающий «Питтсбурга» забил 2 гола в матче НХЛ против «Вегаса» (3:2 ОТ).

Источник: Sports.Ru

Кросби забивал 2+ гола в матчах с 31 командой, что является рекордом среди всех игроков в истории НХЛ. Единственные команды, против которых Кросби не забивал — «Юта» и «Питтсбург».

Александр Овечкин забивал против 30 различных команд.