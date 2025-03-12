Васильев о словах Овечкина про «Динамо»: «Он патриот и никогда не скрывал, что вернется в Россию. Александр не променял бы родную страну на США»

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.
"Овечкин никогда не скрывал, что вернется в Россию. Ничего удивительного в этом нет, он патриот нашей страны. Александр не променял бы родную страну на США, такого решения не приходилось ждать от него.
Сейчас все следят за погоней Овечкина за рекордом Гретцки и немного упустили тот факт, что он в любом случае после НХЛ собирался вернуться в Россию.
На Овечкина здесь будут ходить стадионы, это же легенда мирового хоккея", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Васильев о госнаграде Овечкину за рекорд по голам в НХЛ: «Родина по достоинству оценит достижения Александра, уверен. Его значимость для мирового хоккея сложно переоценить».