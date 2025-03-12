Порядин об Овечкине: «Саша — великий. Если все мои голы на тренировках посчитать — их будет меньше, чем у него в НХЛ»

— Недавно Артем Дзюба побил рекорд по голам в РПЛ. Георгий Черданцев сравнил его с погоней Овечкина. Справедливо?
— Я играю в хоккей, понимаю, как играет Александр и как это тяжело. Если все мои голы на тренировках посчитать, их будет меньше, [чем у него в НХЛ].
Не знаю специфику футбола и подготовку. Слежу, конечно, но не фанат. Саша — великий. За его рекордом следит любой игрок из любого вида спорта.
Будет праздник и для него самого, и для всей страны — у нас единая большая спортивная семья, — сказал форвард «Спартака».