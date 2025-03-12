Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Порядин об Овечкине: «Саша — великий. Если все мои голы на тренировках посчитать — их будет меньше, чем у него в НХЛ»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Недавно Артем Дзюба побил рекорд по голам в РПЛ. Георгий Черданцев сравнил его с погоней Овечкина. Справедливо?

— Я играю в хоккей, понимаю, как играет Александр и как это тяжело. Если все мои голы на тренировках посчитать, их будет меньше, [чем у него в НХЛ].

Не знаю специфику футбола и подготовку. Слежу, конечно, но не фанат. Саша — великий. За его рекордом следит любой игрок из любого вида спорта.

Будет праздник и для него самого, и для всей страны — у нас единая большая спортивная семья, — сказал форвард «Спартака».