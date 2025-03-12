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Рыбин о том, что у Овечкина много шайб в пустые ворота: «Глупости. Рекорд есть рекорд, независимо от того, как забиты голы»

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забил 3 гола в игре против «Анахайма» (7:4). Это его первый хет-трик в НХЛ.
Источник: Спортс"

Третью шайбу он забросил после передачи Александра Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Дакс». Россиянин также выступил ассистентом при первом голе Протаса.

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

— Правильно ли Овечкин здесь поступил, не став бросать сам [по воротам «Анахайма»]?

— Для меня Овечкин поступил правильно. А как могло быть по-другому? Овечкин сделал так, чтобы Протас сделал хет-трик. Конечно, это правильно.

— Некоторые болельщики считают, что Овечкин много забивает в пустые ворота? Не считаете ли вы, что это правда?

— Это глупости, не хочу их комментировать. Как получается, так и получается.

— Не преуменьшает ли это рекорд?

— Нет, рекорд есть рекорд. Независимо от того, как именно были забиты голы. Это абсолютно точно, — сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

Овечкин делит с Рантаненом лидерство по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ — по 8. За карьеру у Александра их 65 — обновляет рекорд лиги.