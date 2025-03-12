Рыбин о том, что у Овечкина много шайб в пустые ворота: «Глупости. Рекорд есть рекорд, независимо от того, как забиты голы»

Третью шайбу он забросил после передачи Александра Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Дакс». Россиянин также выступил ассистентом при первом голе Протаса.
Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
— Правильно ли Овечкин здесь поступил, не став бросать сам [по воротам «Анахайма»]?
— Для меня Овечкин поступил правильно. А как могло быть по-другому? Овечкин сделал так, чтобы Протас сделал хет-трик. Конечно, это правильно.
— Некоторые болельщики считают, что Овечкин много забивает в пустые ворота? Не считаете ли вы, что это правда?
— Это глупости, не хочу их комментировать. Как получается, так и получается.
— Не преуменьшает ли это рекорд?
— Нет, рекорд есть рекорд. Независимо от того, как именно были забиты голы. Это абсолютно точно, — сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Овечкин делит с Рантаненом лидерство по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ — по 8. За карьеру у Александра их 65 — обновляет рекорд лиги.