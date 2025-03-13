Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин о Селянне: «Легенда. Мне повезло играть против ребят, которые были суперзвездами в то время»

Капитан «Вашингтона» встретился с бывшим форвардом «Анахайма» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ, который «Кэпиталс» выиграли у «Дакс» со счетом 7:4.

Источник: Спортс"

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Было приятно увидеть его. Очевидно, он легенда и замечательный человек. Мне повезло играть против тех ребят, которые в то время были суперзвездами», — сказал Александр Овечкин.

Селянне выступал за «Анахайм» с 2005 по 2014 год и стал обладателем Кубка Стэнли-2007 в составе «Дакс».

Селянне о погоне Овечкина за Гретцки: «Он может забить 9 голов за неделю. Я горжусь Ови, он всегда нравился мне как игрок и как человек».