Рантанен о «Каролине»: «Я старался изо всех сил, надев эту форму, был настроен позитивно. Перед дедлайном решил, что клубу лучше получить за меня компенсацию»

Я старался изо всех сил в «Каролине», но теперь я здесь и невероятно счастлив, что подписал контракт на восемь лет с отличной командой и хорошими тренерами. Я благодарен «Далласу» за то, что они поверили в меня", — сказал Микко Рантанен.