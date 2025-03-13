Рантанен о «Каролине»: «Я старался изо всех сил, надев эту форму, был настроен позитивно. Перед дедлайном решил, что клубу лучше получить за меня компенсацию»

После согласования контракта на 8 лет с кэпхитом 12 миллионов долларов клубы совершили обмен.
«Я видел, что говорили, будто у меня был список команд, когда я перешел [в “Харрикейнс”], но это неправда.
Очевидно, уход из «Колорадо» был большим шоком, но я приехал [в «Каролину»] с открытым сердцем и старался показывать свой максимум на льду.
Надев эту форму, я делал все возможное и просто решил перед дедлайном, что для «Каролины» будет лучше получить за меня хорошую компенсацию, чем если бы я был арендован и отправился куда-то еще.
Хочу прояснить, что я был настроен позитивно в «Каролине» и действительно думал о том, чтобы остаться там.
Я рад быть здесь [в «Далласе»], с ума сойти можно, конечно. «Колорадо» всегда был тем местом, где я хотел остаться, но я понимаю, что это бизнес, и они приняли решение.
Я старался изо всех сил в «Каролине», но теперь я здесь и невероятно счастлив, что подписал контракт на восемь лет с отличной командой и хорошими тренерами. Я благодарен «Далласу» за то, что они поверили в меня", — сказал Микко Рантанен.
Бринд’Амор о Рантанене: «Он сказал: “Готов остаться в четырех командах НХЛ, но “Каролина” — не одна из них”. Мы должны были узнать об этом до сделки».