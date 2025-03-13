Виталий Давыдов: «Хотелось бы, чтобы в прессе больше писали о Леонтьеве, Епанчинцеве. Им работать сложнее, чем канадцам Гру и Буше. С одних сдувают пылинки, а других песочат»

«Сибирь» мне запомнилась в конце осени, выдала несколько победных серий. Недавно она была в московском регионе, было видно, что у команды спад. Это неудивительно, недавно у нее было два турне на Дальний Восток. Думаю, московским клубам, которые на многие матчи добираются на автобусе, «Сибири» и дальневосточным командам нужно поставить памятник.