Никита Гребенкин: «Овечкин постоянно зовет русских игроков из других команд на ужины. К молодым ребятам очень хорошо относится. Это то, что я про него слышал»

— Мы еще не познакомились. Но я знаю, что Саша постоянно зовет русских игроков из других команд на ужины. И к молодым ребятам очень хорошо относится. Это то, что я про Овечкина слышал, но мы пока не пообщались.
— Когда Ови забивает гол, это большая тема в Канаде?
— Да, конечно. Хоккей в Канаде — это вообще супербольшая тема. Постоянно по телевидению это крутится. Тем более Овечкин идет на обгон именно канадца Гретцки, — сказал нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).